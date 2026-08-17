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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-16 Ağustos'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 17 bin 772 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 52 kişiyi yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 13'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 6 kesici-delici alet, 20 bin dolu makaron, 5 kök kenevir, 55 litre etil alkol, 100 kilogram kıyılmış tütün ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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