Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı

Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 6 kesici-delici alet, 20 bin dolu makaron, 5 kök kenevir, 55 litre etil alkol, 100 kilogram kıyılmış tütün ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-16 Ağustos'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 17 bin 772 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 52 kişiyi yakaladı.

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