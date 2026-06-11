Karaman'da Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında konser verildi

Karaman'da Ceza İnfaz Personeli Günü etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi. Lütfü Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki konserde, Karaman Adliyesi Türk Halk Müziği Korusu türküler seslendirdi. Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, ceza infaz kurumlarının yalnızca cezaların infaz edildiği yerler olmadığını, mesleki faaliyetler ve eğitim çalışmalarıyla hükümlülerin yeniden topluma kazandırıldığını söyledi. Programda, Ceza İnfaz Personeli Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde dereceye giren personele ödülleri verildi. Etkinliğe Vali Hayrettin Çiçek, protokol üyeleri, hakimler, savcılar, adliye personeli ve aileleri katıldı.

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