Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman'da özel öğrenciler şenlikte buluştu

        Karaman'da özel öğrenciler şenlikte buluştu

        Karaman'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde özel eğitim öğrencilerine yönelik bahar şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Karaman'da özel öğrenciler şenlikte buluştu

        Karaman'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde özel eğitim öğrencilerine yönelik bahar şenliği düzenlendi.

        Türk Dünyası Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen program, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla başladı.

        Etkinlikte, mehter takımı ve palyaço gösterisi sunuldu, özel öğrenciler için çeşitli oyunlar düzenlendi.

        Şenlikte, özel eğitim kurumlarında eğitim alan öğrenciler tarafından yapılan ürünler sergilendi.

        Etkinliğe Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, il protokolü, özel öğrenciler ve aileleri katıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı

        Benzer Haberler

        Karaman'da kaldırımı aşarak karşı şeride geçen motosikletin sürücüsü ölümde...
        Karaman'da kaldırımı aşarak karşı şeride geçen motosikletin sürücüsü ölümde...
        Gezen sinema tırı, Karamanlılarla buluştu
        Gezen sinema tırı, Karamanlılarla buluştu
        Karaman'da aranan 15 kişi tutuklandı
        Karaman'da aranan 15 kişi tutuklandı
        Karaman'da müştemilatta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
        Karaman'da müştemilatta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
        Kuş cenneti Akgöl eski günlerine döndü: "Allı turnalar" görsel şölen sunuyo...
        Kuş cenneti Akgöl eski günlerine döndü: "Allı turnalar" görsel şölen sunuyo...
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı