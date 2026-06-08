Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 387 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ekipler, 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 7 kesici-delici alet, 295 fişek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.