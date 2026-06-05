Karaman'ın Buğdaylı köyü yeşil görüntüsüyle dikkati çekiyor

Karaman'ın Ayrancı ilçesindeki Buğdaylı köyü, verimli geçen yağışların ardından yeşil görüntüsüyle dikkati çekiyor. Bozkırın ortasındaki bir vadinin içine kurulan Buğdaylı, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Vadinin ortasından geçen Buğdaylı Deresi, köye su kaynağı olmasının yanı sıra köy yakınlarındaki Ayrancı Barajını da besliyor. Kurak geçen yıllarda kurumaya yüz tutan dere ve yeşilini kaybeden vadi, yeniden eski görünümüne kavuştu. Köylülerden Hatice Büyükelhan (47), yağmurlarla köyün tekrar güzelleştiğini, bozkırın ortasındaki yeşil görüntünün herkesin dikkatini çektiğini söyledi.

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