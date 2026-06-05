Karaman'da Okul Sporları Bisiklet Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği yarışları başladı

Karaman'da gerçekleştirilen Okul Sporları Bisiklet Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birinciliği Yarışları başladı. Yarışların ilk gününde Hakkı Teke Spor Lisesi önünde start alan sporcular, Karaman Çevre Yolu'nda belirlenen güzergahta mücadele etti. Bireysel zamana karşı kategorisinde 6-8-11 kilometre mesafelerde gerçekleştirilen yarışa, 28 ilden 212 sporcu katılıyor. Etkinlik, yarın düzenlenecek yol yarışlarıyla devam edecek.

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