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        Karaman'da yıl sonu sergisi açıldı

        Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından el sanatları sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:04 Güncelleme:
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        Karaman'da yıl sonu sergisi açıldı

        Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından el sanatları sergisi düzenlendi.

        Hatuniye Medresesi'nde düzenlenen sergide, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler tarafından yıl boyunca hazırlanan seramik, kat'ı sanatı, karakalem ve ebru çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerini de önemsedikleri kaydetti.

        Kültürel mirasın gençlerin ellerinde yeniden hayat bulmasından memnuniyet duyduklarını belirten Karadeniz, sergide emeği geçen öğrenci ve eğitmenlere teşekkür etti.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Latif Demirel, eğitmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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