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        Karaman'da çıkan ev yangınında 2 kişi yaralandı

        Karaman'da evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 09:35 Güncelleme:
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        Karaman'da çıkan ev yangınında 2 kişi yaralandı

        Karaman'da evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde üç katlı binanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında yaralanan evdeki M.Y. (26) ile R.Ö. (21) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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