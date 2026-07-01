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        Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Karaman’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


        M.Y. (25) yönetimindeki 70 ABK 882 hafif ticari araç, Fatih Mahallesi Göksu Bulvarı'nda İ.S. (66) idaresindeki 70 EK 084 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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