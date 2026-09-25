Karaman'da halk sağlığını tehdit eden ürünlere el konuldu
Karaman'da, Gıda Güvenliği-1 Operasyonu kapsamında halk sağlığını tehdit eden ürünler ele geçirildi.
Karaman'da, Gıda Güvenliği-1 Operasyonu kapsamında halk sağlığını tehdit eden ürünler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente güvenilir olmayan gıda ürünleri getirilip satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda 100. Yıl Bulvarı'nda M.G'nin kullandığı minibüsü durdurdu.
Minibüste, 220 kilogram etiketsiz ve bandrolsüz dökme incir, 20 kilogram kuru kayısı, 10 litre bitkisel karışımlı yağ, 135 litre zeytinyağı, 31 kilogram bal, 4 paket bitkisel karışımlı macun ve çeşitli gıda ürünleri ele geçirildi.
Ürünler, mevzuata uygunluklarının belirlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
M.G, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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