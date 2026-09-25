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        Karaman'da halk sağlığını tehdit eden ürünlere el konuldu

        Karaman'da, Gıda Güvenliği-1 Operasyonu kapsamında halk sağlığını tehdit eden ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 19:27 Güncelleme:
        Karaman'da halk sağlığını tehdit eden ürünlere el konuldu

        Karaman'da, Gıda Güvenliği-1 Operasyonu kapsamında halk sağlığını tehdit eden ürünler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente güvenilir olmayan gıda ürünleri getirilip satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kapsamda 100. Yıl Bulvarı'nda M.G'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

        Minibüste, 220 kilogram etiketsiz ve bandrolsüz dökme incir, 20 kilogram kuru kayısı, 10 litre bitkisel karışımlı yağ, 135 litre zeytinyağı, 31 kilogram bal, 4 paket bitkisel karışımlı macun ve çeşitli gıda ürünleri ele geçirildi.

        Ürünler, mevzuata uygunluklarının belirlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

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        M.G, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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