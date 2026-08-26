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        Karaman'da "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi

        Karaman'da İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Karaman'da "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi

        Karaman'da İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında il ve ilçelerde yürütülecek çalışmalar, alınması gereken tedbirler ve uygulama süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin etkin şekilde uygulanması, okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi, öğrencilerin yaşam becerilerin geliştirilmesi, okul ve çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırılması, fiziki ortamların iyileştirilmesi, afetlere hazırlık ile öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

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        Kılınç, 2026-2027 eğitim öğretim yılının kentte eğitim kalitesinin yükseltildiği bir dönem olması temennisinde bulunarak, ilçe milli eğitim müdürlerine başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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