Karaman'da "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi

Kılınç, 2026-2027 eğitim öğretim yılının kentte eğitim kalitesinin yükseltildiği bir dönem olması temennisinde bulunarak, ilçe milli eğitim müdürlerine başarılar diledi.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin etkin şekilde uygulanması, okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi, öğrencilerin yaşam becerilerin geliştirilmesi, okul ve çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırılması, fiziki ortamların iyileştirilmesi, afetlere hazırlık ile öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında il ve ilçelerde yürütülecek çalışmalar, alınması gereken tedbirler ve uygulama süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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