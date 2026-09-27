Karaman'da öğrenciler çevre eğitimiyle bilinçli nesiller olarak yetişiyor

HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da hayata geçirilen "Tertemiz Karaman" projesiyle öğrencilere çevre temizliği ve doğayı korumanın önemi anlatılıyor.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 21 okulda 5 bin öğrenciye çevre farkındalığı semineri verildi.

Proje yürütücüsü KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş tarafından doğanın korunmasının öneminin anlatıldığı seminerlerde, öğrencilere kirlilik farkındalığı kazandırmak için çevre temizliği yaptırıldı.

Projenin ikinci yılında 32 okulda eğitim seminerleri ve çevre temizliği etkinlikleri düzenlenecek.

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- "İnsanlar 1 metre ötesindeki çöp tenekesini bile göremiyor"

Ali Sevilmiş, AA muhabirine, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında da 5 bine yakın öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrenciler aracılığıyla ailelere de ulaşmayı amaçladıklarını belirten Sevilmiş, şunları kaydetti:

"Amacımız çocuklara tertemiz bir şehir, tertemiz bir ülke, tertemiz bir dünya bırakabilmek. Seminerde özellikle ülkemizdeki çöp problemi, bunun nasıl çözülmesi gerektiği, bireyin bu konudaki sorumlulukları, sürdürülebilirlik, su ve ekmek israfı gibi konulara ağırlık veriyorum. Bir kişinin neler değiştirebileceğini, sokaklarımızın temizlenmesinin birlikte sorumluluk üstlenerek mümkün olabileceğini anlatıyorum. Özellikle 'Ailelerinize siz ulaşacaksınız.' diyorum çünkü insanlar 1 metre ötesindeki çöp tenekesini bile göremiyor. Bu konuda çocuklar küçüklükten eğitilirse tertemiz bir dünya, tertemiz bir ülke, tertemiz bir şehir bizimle olur."

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- Küçük yaşta farkındalık kazandırılmalı

Sevilmiş, kirliliğin sadece anlatarak öğretilemeyeceğini, bu yüzden çocuklarla çevre temizliği de yaptıklarını söyledi.

Bireye çevre bilinci kazandırmanın en iyi yolunun çocukluk döneminde farkındalık oluşturmak olduğunu anlatan Sevilmiş, şöyle devam etti:

"Yengeç denen çöp toplama aparatlarımız var. Öğretmenlerimizin gözetiminde, çocukların da güvenliğini sağlayarak bir park alanına, bir mahalle içerisine gelip çöpleri topluyoruz. Amacımız o kirliliği yerinde görsün, bu konuda farkındalık kazansın. Bir sigara izmariti doğayı nasıl kirletiyor, çikolata kabukları doğayı nasıl kirletiyor, diğer atıklar doğayı nasıl kirletiyor, bunun farkına varsın. Çocukların küçük yaşlarda bu farkındalığı kazanması önemli. Bir insanın bilişsel süreci küçük yaşlarda şekillenir. Çocuğa bu konuda küçük yaşta eğitim vermek, ömür boyu sürdüreceği bir davranışı edinmesini sağlar. Bir daha çöp atmaz çünkü algısında sürekli bu eğitim yatar."

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İmaret Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Gülderen Şişman (12) ise etkinliğin kendileri için faydalı olduğunu söyledi.

Kirli alanları görmenin kendilerini üzdüğünü dile getiren Şişman, "Parkta çöp çok fazlaydı. Biz elimizden geleni yaptık. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Şimdiden çevreyi temizlemeye başladık, ileride de temizlemeye devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerden 12 yaşındaki Mustafa Toprak Şahin de bundan sonra zamanı oldukça çevreyi temizleyeceğini belirterek, insanların yerlere çöp atmaması gerektiğini ifade etti.