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        Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 09:27 Güncelleme:
        Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kemal Talha Bozkurt'un (18) kullandığı 70 ACK 152 plakalı motosiklet, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı'nda S.A. yönetimindeki 26 AKP 580 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada Bozkurt ile motosikletteki Z.E.K. ağır yaralandı.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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