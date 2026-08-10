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        Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı

        Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 18:14 Güncelleme:
        Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı

        Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı.

        Karaman Stadyumu yerleşkesinde düzenlenen organizasyona 13 ilden 155 sporcu katıldı.

        Organizasyonun ilk gününde sporcular, 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı ile 19+ kategorilerinde 100 metreyi en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.

        Şampiyona, 12 Ağustos'ta düzenlenecek final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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