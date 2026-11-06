Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi Profesör Doktor Halil Cin Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 FT 758 plakalı otomobil ile Y.O. (23) yönetimindeki 70 ACA 415 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan sürücü Y.O. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.