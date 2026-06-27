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        Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Karaman'ın Ayrancı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Karaman'ın Ayrancı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


        Ahmet Tek (71) yönetimindeki 54 DZ 099 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Küçükkoraş köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Tek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan R.T. (50), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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