Karaman'da sulama göletine giren çocuk boğuldu

Karaman'da sulama göletine giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu. Merkeze bağlı Yollarbaşı köyündeki sulama göletine giren İsmail Aktaş'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu göletten çıkarılan Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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