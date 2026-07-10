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        Karaman'da sulama göletine giren çocuk boğuldu

        Karaman'da sulama göletine giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 20:50 Güncelleme:
        Karaman'da sulama göletine giren çocuk boğuldu

        Karaman'da sulama göletine giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.


        Merkeze bağlı Yollarbaşı köyündeki sulama göletine giren İsmail Aktaş'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu göletten çıkarılan Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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