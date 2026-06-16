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        Karaman'da tefecilik operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Karaman'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Karaman'da tefecilik operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Karaman'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tefecilik yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 zanlı yakalandı.

        Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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