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        Karaman'da yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Karaman'da yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 08:45 Güncelleme:
        Karaman'da yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Karaman'da yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        R.A. (19) idaresindeki 70 ACC 256 plakalı otomobil, Urgan Mahallesi Taş Ocakları mevkisinde yoldan çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki K.Ö. (21) ve B.O. (21), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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