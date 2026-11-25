AK Parti Kars Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedeleyen ve toplumsal huzuru tehdit eden ciddi bir sorun olduğunu belirterek, "Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti Kars İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Sarıdağ ve partililer katıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekilen açıklamada, kadınların haklarının, özgürlüklerinin ve güvenliğinin korunması gerektiği vurgulandı.

REKLAM

AK Parti Kars Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddetin yalnızca mağdur ile şiddeti uygulayan kişi arasında değerlendirilemeyeceğini belirterek, bunun bütün toplumu ilgilendiren önemli bir insan hakları sorunu olduğunu ifade etti.

Şiddetin insan onurunu zedelediğini, adalet duygusunu yaraladığını ve toplumsal huzura zarar verdiğini kaydeden Sara, şiddete karşı mücadelenin toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

"Şiddet küresel bir sorun"

Kadına yönelik şiddetin dünyanın gelişmiş veya gelişmekte olan bütün ülkelerinde görülen küresel bir sorun olduğuna dikkat çeken Sara, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin hayatının bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti.

REKLAM

Şiddetin temelinde kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen, ayrımcılığı ve baskıyı normalleştiren anlayışların bulunduğunu ifade eden Sara, bu nedenle mücadelenin yalnızca hukuki tedbirlerle sınırlı kalmaması, toplumsal zihniyet değişimini de kapsaması gerektiğini dile getirdi.

"Kadına şiddetle mücadele devlet politikası"

AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde sürdürdüklerini belirten Sara, bu kapsamda hayata geçirilen hukuki düzenlemeler ve kurumsal hizmetlerin önemine değindi.

6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadın konukevleri, KADES uygulaması ve ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nın kadınların korunmasına yönelik önemli mekanizmalar olduğunu kaydeden Sara, 20262030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nın da bu alandaki çalışmalar için kapsamlı bir yol haritası sunduğunu ifade etti.

REKLAM

Yasal düzenlemelerin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Sara, şiddet mağdurlarının korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve başvuruların etkin şekilde değerlendirilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

"81 ilde mücadelemizi sürdürüyoruz"

AK Parti Kadın Kolları teşkilatlarının 81 ilde kadınların haklarını, güvenliğini ve toplumsal hayata katılımını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirten Sara, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun bütün kesimleri tarafından sahiplenilmesi gerektiğini kaydetti.

Kadınların kimliği, inancı, dili veya yaşadığı coğrafya ne olursa olsun haklarının eşit şekilde korunması gerektiğini dile getiren Sara, Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve hak ihlallerine karşı uluslararası topluma da çağrıda bulundu.

REKLAM

"Kadınların güven içinde yaşadığı bir toplum istiyoruz"

Kadınların ailede, okulda, iş hayatında, sokakta ve dijital dünyada kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini belirten Sara, şiddetin önlenmesi için toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine işaret etti.

Kadınların korkmadan yaşayabildiği, haklarını özgürce kullanabildiği ve emeklerinin karşılığını alabildiği bir toplum hedeflediklerini ifade eden Sara, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Her kadının insan onuruna yakışır bir hayat sürme hakkı vardır. Bizim hedefimiz; kadınların korkudan uzak, güven içinde yaşadığı, emeğinin, iradesinin ve haklarının korunduğu bir toplum düzenini güçlendirmektir. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün toplumsal farkındalığın ve ortak mücadele iradesinin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum."