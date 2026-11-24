Yeşilay Kars Şubesi Genç Yeşilay Kulübü üyeleri, Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hemşireleri ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplumda bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak ve Yeşilay’ın çalışmalarını daha geniş kesimlere ulaştırmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Genç Yeşilay üyeleri, kurumun yürüttüğü faaliyetleri anlattı.

Ziyaret kapsamında Yeşilay’ın tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere farklı bağımlılık türleriyle mücadele alanında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca bağımlılık sorunu yaşayan bireylere ve ailelerine ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sunan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanıtılarak merkezin hizmetleri ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

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Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekilen ziyarette, sağlık çalışanlarının bu süreçte üstlendiği önemli role vurgu yapıldı. Toplum sağlığının korunması ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için hemşirelerin özverili çalışmalarının büyük önem taşıdığı ifade edildi.