Kars 36 Spor, Antalyaspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda sahasında Antalyaspor'u konuk eden Kars 36 Spor, rakibine 20 mağlup olarak kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi ekiplerinden Kars 36 Spor ile Trendyol 1. Lig temsilcisi Antalyaspor, Kars Atletizm Çim Sahası'nda karşı karşıya geldi. Muğla Bölgesi hakemlerinden Tayfun Sarı'nın yönettiği mücadeleye Karslı futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Saha ve seyirci avantajını kullanarak bir üst tura yükselmeyi hedefleyen Kars 36 Spor, karşılaşma boyunca rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Ev sahibi ekip karşısında fırsatları değerlendiren Antalyaspor ise bulduğu 2 golle sahadan 20 galip ayrıldı.

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Bu sonuçla Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turda veda etti. Kars temsilcisinin bundan sonraki süreçte Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ndeki mücadelesine odaklanacağı belirtildi.

Karşılaşmayı Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger de protokol tribününden takip etti.