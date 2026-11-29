Kars 36 Spor, kendi sahasında konuk ettiği Çayelispor’u karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu gollerle 21 mağlup ederek taraftarına büyük sevinç yaşattı. Yeşilbeyazlı ekip, mücadeleyi bırakmayarak elde ettiği galibiyetle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi takımlarından Kars 36 Spor ile Çayelispor, lig mücadelesinde karşı karşıya geldi. Kars'ta oynanan karşılaşmada iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkarken, mücadele boyunca büyük bir çekişme yaşandı.

Karşılaşmanın son bölümleri ise heyecan dolu anlara sahne oldu. Mücadelede geriye düşen Kars 36 Spor, taraftarının desteğini arkasına alarak rakip kalede baskısını artırdı. Çayelispor'un 10 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmada dakikalar 80’i gösterdiğinde kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mehmet Akif, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 11’e getirdi. Beraberlik golünün ardından baskısını sürdüren Kars temsilcisi, yalnızca 3 dakika sonra, 83. dakikada bir kez daha rakip fileleri havalandırdı ve 21 öne geçti.

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Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korumayı başaran Kars 36 Spor, sahadan 21’lik galibiyetle ayrıldı.

Özellikle karşılaşmanın son bölümünde ortaya koyduğu mücadeleci futbolla dikkat çeken Kars 36 Spor, kritik galibiyetle taraftarlarını sevince boğdu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular ve taraftarlar galibiyetin mutluluğunu yaşadı.

Kars 36 Spor, Çayelispor karşısında aldığı 21’lik galibiyetle ligdeki şampiyonluk mücadelesini sürdürdü.