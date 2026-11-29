Son günlerde su seviyesinin azalması ve baraj kapaklarının kısmen açılmasıyla sular çekilince köydeki evler, cami, kilise ve bazı tarihi binalar gün yüzüne çıktı.

İlçeye 28 kilometre uzaklıkta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı 8 Şubat 2020'de su tutmaya başlamasının ardından köy, tamamen su altında kalmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.