Olay, Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı İncedere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde köy yerleşimine kadar yaklaşan kurt, çevredeki kazları gözüne kestirdi. Bir anda harekete geçen kurt, kazlardan birini yakalayarak kaptığı gibi kaçtı.

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