DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kars'ta partisinin 2. olağan il kongresine katıldı.

Aynalı Köşk'te düzenlenen kongrede konuşan Bakırhan, yeni seçilecek yöneticilerle partilerinin kentte hak ettiği yere geleceğini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinin herkes için yeni bir hikaye, yeni bir sayfa açma fırsatı olduğunu belirten Bakırhan, şunları kaydetti:

"Gelin tazelenelim, iktidarıyla muhalefetiyle, en başta biz öz eleştirme verelim, bugüne kadar yapmış olduğumuz eksikleri, yetmezlikleri sizi kıran, sizi üzen varsa pratikte bize bunun öz eleştirisini biz vererek başlayalım. Ama bu ülkeye yazık, çatışmaya, şiddete, hukuksuzluğa, adaletsizliğe artık son vermek gerekiyor. Bu süreç AK Parti'nin de yeni bir hikaye yazması için bir vesile olabilir. Bu süreç Türkiye'yi yönetme iddiasında olan muhalefet için bir fırsat, yeni bir hikaye yazma süreci olabilir. Bu süreç DEM Parti'nin geçmişteki mücadele birikimini de yanına alarak Türkiye'yi yönetme iddiasında bir parti olma fırsatı sunabilir. Dolayısıyla, 86 milyon insanın lehine bir süreç var, bu süreci hep birlikte sahiplenip başarıya ulaştırmak gerekiyor."

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Bakırhan, sürece ilişkin en kısa sürede teyit ve tespit raporu açıklanması gerektiğine işaret ederek, "Bir an önce Meclis'te izleme kurulu oluşmalıdır. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de oraya üye vermelidir. Çünkü Yeni Parti'nin aynı zamanda bize bir vefa borcu da var. Biz 5 seçimdir Yeni Parti'nin adaylarına oy verdik. Barış her şeyin üzerindedir, bütün partilerin izleme kuruluna da üye vermesi gerektiğini belirtmek istiyorum." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de kongredeki konuşmasında, tüm kesimlerin barışa ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Her birimiz ekmek kadar, su kadar barışa ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkede barış tesis edilirse ekmeğimiz büyür, refahımız büyür, mutluluğumuz büyür, geleceğe olan inancımız artar. Bir arada yaşama irademiz güçlenir ve biz tam da bunu istiyoruz, bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.