Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 2026-2027 kayak sezonu hazırlıkları kapsamında yapay kar üretimi başladı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bu yıl karın erken yağmasıyla suni karlama sistemi de devreye alındı.

Sarıçam ormanları ve uzun pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinde, yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Gece ve gündüz devam eden karlama faaliyetleriyle öncelikle ana pistlerde kayak yapılabilecek zeminin oluşturulması amacıyla yaklaşık 100 makineyle yapay kar üretilmeye başlandı.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, pistlerde suni karlama çalışmasına başlandığını ifade ederek, "Kristal Karlar Diyarı Sarıkamış'ımızda, kayak sezonunun açılması yaklaşıyor. Suni karlama makinelerimiz çalışmaya başladı. Sarıkamış Kayak Merkezi’mizde kurulan suni karlama altyapısı, pistlerdeki kar koşullarını destekleyecek, kayak sezonunun daha verimli ve planlı olmasını sağlayacak, yeni sezonu bekliyoruz." dedi.

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Kars Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kış turizminin gözde merkezlerinden Sarıkamış'ta, kayak sezonu öncesi hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sarıkamış Kayak Merkezi suni karlama sistemimizde son hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor ve suni karlama sistemimiz karlama mesaisine başlamış bulunmaktadır. Beyaz örtüsü, kristal karı ve eşsiz doğasıyla Sarıkamış’ımızı yeni sezona en iyi şekilde hazırlıyoruz. Hedefimiz, Sarıkamış'ın kış turizmindeki marka değerini daha da yükseltmek, yerli ve yabancı misafirlerimize keyifli, güvenli ve kaliteli bir kayak sezonu sunmak. Sarıkamış hazır, heyecan başlıyor."

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Kars il merkezine 54, Sarıkamış ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 5 telesiyej ve toplam uzunluğu 30 kilometreyi bulan 10 pist bulunuyor.