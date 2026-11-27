Şüphelinin evinde yapılan aramada, tabanca, 2 şarjör, 24 tabanca mühimmatı, 13 bin 200 boş makaron, 6 kilogram kıyılmış tütün, 1 kilogram paket tütün, 9 paket filtre, 8 paket sigara kutusu, 3 sigara tablası ve 5 sigara basma makinesi ele geçirildi.

Bu kapsamda Arpaçay ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda makaron, tütün, silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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