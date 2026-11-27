Digor Kaymakamı Abdulkadir Zengin, Kars’ta düzenlenen atletizm yarışmalarında derece elde ederek ilçeye gurur yaşatan Digor Yatılı Bölge Okulu öğrencileriyle bir araya gelerek başarılı sporcuları ödüllendirdi.

Digor’da eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sportif başarılarıyla da adından söz ettiren öğrenciler, Kars’ta gerçekleştirilen atletizm yarışmalarında gösterdikleri performansla dikkat çekti. Yarışmalarda elde ettikleri derecelerle ilçelerini başarıyla temsil eden öğrenciler, Digor Kaymakamı Abdulkadir Zengin tarafından makamında kabul edildi.

Öğrencilerle yakından ilgilenerek yarışma süreci ve elde ettikleri başarılar hakkında bilgi alan Kaymakam Zengin, sporcuları azim, gayret ve mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Öğrencilerin elde ettikleri derecelerin kendilerini gururlandırdığını belirten Zengin, başarılarından dolayı öğrencilere ödüllerini takdim etti.

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Sportif faaliyetlerin öğrencilerin fiziksel ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken Kaymakam Zengin, çocukların küçük yaşlardan itibaren spora yönlendirilmesinin ve yeteneklerinin desteklenmesinin önemini vurguladı.

Öğrencilerin başarısında emeği bulunan öğretmen ve okul idarecilerine de teşekkür eden Zengin, genç sporcuların hem eğitim hem de spor hayatlarında daha büyük başarılara imza atmalarını temenni etti. Program, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.