Kars'ta Dünya Balıkçılık Günü kapsamında öğrenciler, alabalık çiftliğini gezerek balıkların yetiştirilme sürecini yerinde görüp balıkçılık ve su ürünlerinin önemi hakkında bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün sürdürülebilir balıkçılığın geliştirilmesi ve balık tüketiminin artırılmasına yönelik çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, Mehmetçik İlkokulu öğrencileri Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi'nde bulunan kültür alabalığı çiftliğini ziyaret etti.

Çiftlikte balıkları yemleyen öğrenciler, sudan çıkarılan alabalıklara dokunarak yakından inceleme fırsatı buldu.

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Kars Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Egemen Şugüneş, AA muhabirine, Dünya Balıkçılık Günü etkinliği kapsamında Sarıkamış'ta öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Şugüneş, "Balıkçılığın geliştirilmesi ve koruması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda ilkokul öğrencilerimizle bir gezi programı ve farkındalık eğitimi oluşturmak amacıyla yerinde balıkçılığı görme ve eğitim faaliyeti düzenledik. Bu faaliyette çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren balıkçılığı, su ürünlerini ve balık yemenin önemini anlaması amacıyla çalışmada bulunduk." diye konuştu.

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Öğrencilerinden Elifnur Elmas da "Bugün çiftliğe geldik balıklara yem verdik. Balıkları canlı canlı gördük, tuttuk çok güzel vakit geçirdik." dedi.

Aynur Bulut ise çok eğlendiklerini anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, öğrencilere balık ekmek ikram edilmesiyle sona erdi.