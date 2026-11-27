KARS'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 9,8 dereceye düşmesiyle araçların camları buz tuttu. Bazı sürücüler araçlarının camlarını ve motor bölümünü soğuktan korumak için battaniyelerle örterek önlem aldı.

Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji tarafından yapılan ölçümlere göre kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 9,8 derece olarak kaydedildi. Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte açık alanda park edilen araçların camları buzla kaplandı. Bazı sürücüler, araçlarının camları ile motor bölümlerini soğuktan korumak amacıyla battaniye örttü.