Digor’da kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler, Kaymakam Abdulkadir Zengin başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.

Digor Kaymakamı Abdulkadir Zengin başkanlığında gerçekleştirilen Kış Tedbirleri Toplantısı'nda, ilçede kış boyunca etkili olabilecek yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, özellikle kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önüne geçilmesi, ilçe genelindeki yolların açık tutulması, karla mücadele çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi ve buzlanmaya karşı alınacak önlemler üzerinde duruldu.

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Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilgili kurumların sorumlulukları ve hazırlıkları da toplantının gündeminde yer aldı. Acil durumlarda kurumlar arasında hızlı ve etkin koordinasyon sağlanması, olumsuzluklara zamanında müdahale edilmesi ve gerekli ekipman ile personelin hazır bulundurulması konuları değerlendirildi.

Kış mevsimi boyunca herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ilgili kurumların gerekli hazırlıklarını tamamlaması ve çalışmalarını koordinasyon içerisinde sürdürmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantı, kış şartlarına karşı alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilmesiyle sona erdi.