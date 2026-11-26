CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta buzağı kayıplarının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen 15 milyon lira bütçeli proje kapsamında veteriner hekimler ve teknik ekipler, kış şartlarının etkisini gösterdiği köylerde zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen aşılama ve sağlık çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta hayvancılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yetiştiricilerin ekonomik kayıplarının azaltılması amacıyla hazırlanan "Kars Buzağı Kayıplarının Önlenmesi Projesi" kapsamında saha çalışmaları başladı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 15 milyon lira bütçeyle yürütülen proje çerçevesinde, Kars merkez ve 8 ilçedeki toplam 34 köyde hayvan sağlığı uygulamaları gerçekleştiriliyor.

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Veteriner hekimler ve teknik personelden oluşan ekipler, özellikle kış mevsiminin zorlu geçtiği bölgelerde yetiştiricilerin işletmelerine ulaşarak gebe inek ve buzağılara yönelik koruyucu sağlık çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, soğuk hava ve zorlu arazi koşullarına rağmen köy köy dolaşarak aşılama, serum ve vitamin-mineral uygulamalarını gerçekleştiriyor.

Proje kapsamında 9 bin 500 gebe ineğe 21 gün arayla iki doz septisemi aşısı uygulanacak, 9 bin 500 yeni doğan buzağıya septisemi serumu yapılacak. Ayrıca 9 bin 500 anaç hayvana vitamin ve mineral içerikli bolus (ilaç) verilecek, 9 bin 500 buzağıya da 21 gün arayla pastörella aşısı uygulanacak.

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Çalışmalarla septisemi ve solunum yolu hastalıklarına bağlı buzağı kayıplarının azaltılması, sürü verimliliğinin artırılması ve yetiştiricilerin ekonomik kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ın yaklaşık 650 bin büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentte hayvancılığın büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle aile işletmelerinde sürdürüldüğünü belirten Aydın, geniş mera ve yayla alanlarında yetiştirilen hayvanların sağlığının korunması ve buzağı kayıplarının önlenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

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Aydın, buzağı ölümlerinin önüne geçmek amacıyla çalışma başlattıklarını dile getirerek, "Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla ilimize yaklaşık 150 bin civarında septisemi aşısı tahsisi gerçekleştirdi. Geçen seneden bu yana il genelinde bütün ahırlarımızda, işletmelerimizde septisemi aşısı yaparak hayvanlarımızın, doğuran ineklerimizin hem onların sağlığı hem de doğan buzağıların kaybının önlenmesi için çalışmalar yürütüyorduk. Bu sene de bu çalışmaları sürdüreceğiz inşallah." dedi.

- "34 köyde ve yaklaşık 10 bin civarında büyükbaş hayvana uygulamış olacağız"

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında gebe ineklere iki doz septisemi aşısı uygulanacağını belirten Aydın, şunları kaydetti:

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"Bize tahsis edilen 150 bin septisemi aşısının yanında, Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi tarafından da desteklenen bir buzağı ölümlerinin önlenmesi projesini geliştirmiş olduk. Bu proje kapsamında biz gebe hayvanlarımıza iki doz septisemi aşısı yapıyoruz. Sonrasında da doğan buzağıyı doğumundan hemen sonra septisemi serumu aşısı yapıyoruz ki ani ve acil müdahalelerde onun korunması amacıyla ve annesine de bu proje kapsamında yine vitamin ve mineral boluslarını yutturarak onun daha sağlıklı ve gelecek tohumlar, gebeliklerde daha sağlıklı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde aynı hayvanlara doğan o buzağıya solunum hastalıklarına karşı da iki doz olmak üzere de 21 gün arayla pasteurella aşısı uygulaması gerçekleştireceğiz."

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Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığının aşı desteği ve DAP İdaresinin katkısıyla buzağı kayıplarını en aza indirmek için saha çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Tabii bu uygulamayı ilimiz genelinde 34 köyde ve yaklaşık 10 bin civarında büyükbaş hayvana uygulamış olacağız. Dolayısıyla 10 bin hayvana dörder doz aşı ve ikişer dozda mineral madde uygulaması gerçekleştirip altı doz uygulama gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Bu projenin buzağı ölümlerinin önüne geçeceğine inanıyoruz"

Çağlayan köyünde besicilik yapan Yakup Altunsabak da projenin çok faydalı olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

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"Aslında bu proje yıllar önce olması gereken ve beklediğimiz bir projeydi, Tarım ve Orman Bakanlığı'na herkese teşekkür ederiz. Buzağı ölümleri köyümüzün, ilimizin değil, Türkiye'nin sorunuydu. Bu projenin buzağı ölümlerinin önüne geçeceğine inanıyoruz. Hayvancılığın da belirli bir verim düzeyinde daha yüksek düzeylere ulaşması için çok olumlu bir proje olacağına inanıyoruz."

Devlet desteğiyle ahır yapan ve besicilik mesleğini sürdüren Vahit Yılmazel ise "Çalışmalardan çok memnunuz. Devletin bu konuda bizlere çok büyük destekleri var. Daha önce buzağının ishale düşmemesi için devlet desteği vardı onlardan çok randıman aldık, mesela ölümler yüzde 10'dan 1'e kadar düştü. Şu anda inşallah bu yapılan proje daha da iyi olur. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.