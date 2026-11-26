Kars'ta kurtlar karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kurtlar karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kurtlar karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.
Sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, vaşak, domuz ve kızıl tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunan 2 bin 150 rakımlı ilçede, iki gündür aralıklarla etkili olan kar, doğayı beyaza bürüdü.
İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki Hançerli Düzü'nde yiyecek arayan iki kurt görüntülendi.
Bir süre karlı arazide buldukları hayvan leşiyle beslenen kurtlar, daha sonra ormanlık alana çekilerek gözden kayboldu.
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