Sarıkamış'ta buzlanan yolda araç takla attı: 2 yaralı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Keklik Deresi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış'a seyir halindeki otomobil, yolun buzlanması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer sürücüleri özellikle buzlanmanın etkili olduğu güzergahlarda dikkatli olmaları, hızlarını yol ve hava şartlarına göre ayarlamaları konusunda uyardı.
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