Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Zaman zaman tipinin de etkili olduğu kent merkezinde sürücüler zor anlar yaşadı.

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