Kars'ta kırsaldaki yerleşim yerleri karla kaplandı
Kars'ta etkili olan kar yağışı sonrası kırsaldaki yerleşim yerleri beyaza büründü.
Giriş: 26.11.2026 - 12:37 Güncelleme:
Kars'ta etkili olan kar yağışı sonrası kırsaldaki yerleşim yerleri beyaza büründü.
Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor.
Yoğun kar yağışıyla merkeze bağlı Karakale köyü ile çevresindeki köyler beyaz örtüyle kaplandı.
Karla kaplı yerleşim yerleri ve tarım arazileri dronla görüntülendi.
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