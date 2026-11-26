Kars’ta Dünya Balıkçılık Günü dolasıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklara balık tüketiminin sağlıklı beslenmedeki önemi anlatılırken, alabalık üretim tesislerine gerçekleştirilen ziyaretlerle su ürünlerinin üretim süreci tanıtıldı.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri tarafından Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla il genelinde çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında çocuklarla bir araya gelen tarım ve orman müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinin önemi, balığın insan sağlığına katkıları ve sağlıklı beslenmedeki yeri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Çocuklara balık ikram edilerek balık tüketiminin küçük yaşlarda alışkanlık haline getirilmesi hedeflendi.

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Program çerçevesinde alabalık üretim tesislerine ziyaretler de düzenlendi. Ziyaretlerde çocuklara balıkların yetiştirilme aşamaları, üretim süreçleri ve balığın sofralara ulaşana kadar geçirdiği yolculuk hakkında bilgi verildi. Gerçekleştirilen etkinliklerle özellikle çocuklarda su ürünleri tüketimi ve su kaynaklarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce balık tüketme alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekilerek su kaynaklarının korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğu vurgulandı.