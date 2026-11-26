Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kars merkez, Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 gram metamfetamin, 1 AK47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaparak halk sağlığını tehdit eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kars merkez, Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

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"Uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi"

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 361 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 AK47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 12 tabanca şarjörü, 1 tabanca namlusu, 171 tabanca ve tüfek mühimmatı ile 6 muşta ele geçirildi.

"3 şüpheli tutuklandı"

Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, emniyet ve asayişin korunması amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.