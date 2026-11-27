Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da dijital tanıtım kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen yapay zeka destekli içerik üretimi eğitimine, kamu kurumlarından 80 personel ile 15 influencer (sosyal medya içerik üreticisi) katıldı.

SERKA tarafından düzenlenen "Online Yapay Zeka Destekli Sosyal Medya İçerik Tasarımı Eğitimi", 25-26 Kasım tarihlerinde çevrim içi gerçekleştirildi. Toplam 16 saat süren eğitime, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'daki kamu kurumlarında sosyal medya ve tanıtım alanında görev yapan 80 personel ile bölgede aktif içerik üreten 15 sosyal medya içerik üreticisi katıldı.

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Eğitim kapsamında yapay zeka destekli görsel tasarım, fotoğraf düzenleme, kurumsal sosyal medya metinleri hazırlama, Reels ve kısa video üretimi, içerik planlama ve dijital paylaşım stratejileri uygulamalı olarak ele alındı.

Çalışmayla kamu kurumlarının dijital iletişim kapasitesinin güçlendirilmesi, içerik üreticilerinin yapay zeka araçlarından daha etkin yararlanarak özgün ve nitelikli içerikler hazırlaması hedefleniyor.

Eğitimin, Ani Ören Yeri'nden Ağrı Dağı'na, Çıldır Gölü'nden Iğdır'ın verimli ovalarına kadar bölgenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sunması bekleniyor.

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Kamu kurumları ile sosyal medya içerik üreticileri arasında dijital iletişim ağının geliştirilmesini de amaçlayan çalışmanın, TRA2 Bölgesi'nin turizm potansiyelinin ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılmasına destek olması öngörülüyor.