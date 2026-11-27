TRA2 Bölgesi’nde dijital tanıtım kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenen eğitime Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’taki kamu kurumlarından 80 personel ile bölgede aktif içerik üreten 15 influencer katıldı.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen yapay zekâ çalışmaları ve Yazan Zeka programının vizyonu doğrultusunda, bölgenin dijital tanıtım kapasitesini geliştirmeye yönelik önemli bir eğitim gerçekleştirdi.

"Online Yapay Zeka Destekli Sosyal Medya İçerik Tasarımı Eğitimi", 2526 Kasım 2026 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlendi. Toplam 16 saat süren eğitime Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerindeki kamu kurumlarından 80 sosyal medya ve tanıtım sorumlusu ile bölgede aktif olarak içerik üreten 15 influencer katıldı.

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Eğitimde yapay zeka destekli görsel tasarım, fotoğraf düzenleme, kurumsal sosyal medya metinleri hazırlama, Reels ve kısa video üretimi, içerik planlama ve dijital paylaşım stratejileri uygulamalı olarak ele alındı.

Eğitimle kamu kurumlarının dijital iletişim kapasitesinin güçlendirilmesi, içerik üreticilerinin yapay zeka araçlarını etkin kullanarak daha özgün ve nitelikli içerikler hazırlaması hedeflendi.

Ağrı Dağı’ndan Çıldır Gölü’ne, Ani Ören Yeri’nden Iğdır’ın verimli ovalarına uzanan TRA2 Bölgesi’nin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin sosyal medya aracılığıyla ulusal ve uluslararası ölçekte daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor. Kamu kurumları ve içerik üreticileri arasında güçlü bir dijital iletişim ağı oluşturulmasına katkı sunan eğitimle, bölgenin dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından biri haline gelmesi yolunda dijital tanıtım gücünün artırılması hedefleniyor.