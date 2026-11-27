Kars'ta yapımı 2020 yılında tamamlanan, sergileme ve panoramik müze düzenlemeleri ise Mayıs 2026'da bitirilen Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi, Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerinde açılacak. Sarıkamış Harekatı'nın acı hatıralarını, cephede yaşananları ve Anadolu'nun yakın tarihini günümüz teknolojisiyle ziyaretçilere aktaracak merkezde, eksi 20 dereceye kadar soğutulan özel oda, üç boyutlu dioramalar ve 360 derece panoramik gösterimler yer alıyor.

Kars ve Erzurum sınırlarındaki Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı, tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra yeni bir kültür ve tarih merkeziyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. 19141915 yıllarında yaşanan Sarıkamış Harekatı'nın izlerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi, Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerinde kapılarını açacak.

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"Tarihi merkezde çalışmalar tamamlandı"

Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi'nin inşaatı 2020 yılında tamamlandı. Merkezin sergileme, teşhir ve tanzim çalışmaları ile panoramik müze bölümü ise Mayıs 2026'da bitirildi.

Merkezin temel amacı, Sarıkamış Harekatı'nı yalnızca tarih kitaplarında anlatılan bilgilerle değil, dönemin şartlarını, askerlerin yaşadığı zorlukları ve savaşın insan hayatında bıraktığı izleri görsel ve teknolojik unsurlarla ziyaretçilere aktarmak. Böylece hem bölge halkının hem de kente gelen yerli ve yabancı turistlerin tarihi olayları daha yakından tanıması hedefleniyor.

Merkez hakkında açıklamada bulunan Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Erzurum Bölge Müdürü Akif Ümüzer, "Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezinin inşaatı 2020 yılında tamamlanmış olup, içerisinin sergileme teşhir tanzim ve panoramik müze kısmı 2026 yılı Mayıs ayında tamamlanmıştır. Bu merkezin yapılış amacı; Sarıkamış Harekatının gerçekleştiği topraklarda, yaşanan bu tarihi savaşı tüm gerçekliğiyle ve yaşanmışlıklarıyla gözler önüne serebilmek, Sarıkamış harekatı hakkında yöre insanı ile ziyaretçilerin bilgilenmesini ve bilinçlenmesini sağlamak ve tarihi bilincin oluşması yönünde gerekli tedbirleri almak, bölgenin tarihi kimliğini gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarabilmek ve Sarıkamış Harekatı'nın neden ve sonuçları ile milli birliğin oluşmasındaki önemini ve yaşananları tüm yönleriyle anlatmaktır" dedi.

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"Eksi 20 dereceye kadar soğutulan özel oda"

Çok sayıda bölümden oluşan merkezde ziyaretçiler ilk olarak karşılama ve fuaye alanında ağırlanacak. Bu bölümde danışma bankosu, dijital kilitli dolaplar, vestiyer, kafe, hediyelik eşya satış noktası ve çocuklara yönelik oyun alanları bulunuyor. Ardından Türk Tarihi Anlatım Koridoru'na geçecek ziyaretçiler, 10151016 yıllarından başlayarak 1915'e kadar uzanan kronolojik tarih yolculuğuna çıkacak. Sarıkamış Harekâtı'na giriş bölümünde ise ziyaretçileri dönemin göç hareketlerini yansıtan görseller karşılayacak.

Merkezin en dikkat çekici bölümlerinden biri olan soğuk odada, sıcaklık eksi 10 ile eksi 20 derece arasında tutulacak. Sarıkamış Harekâtı sırasında dondurucu soğuk nedeniyle hayatını kaybeden askerlerin silikon heykelleri, video mapping teknolojisiyle hazırlanan hareketli görsellerle birlikte sergilenecek. Bu bölümle ziyaretçilerin, askerlerin mücadele ettiği ağır kış şartlarını daha yakından hissetmeleri amaçlanıyor.

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"Sarıkamış Harekatı gün gün canlandırılacak"

Soğuk odanın ardından ziyaretçiler, harekât öncesinde yaşanan gelişmelerin anlatıldığı Sarıkamış Harekatı'na Giden Yol bölümüne ulaşacak. Osmanlı Devleti'nin seferberlik ilanı, savaş hazırlıkları, OsmanlıAlman ittifakı ve Rus Çarı'nın Kafkas Cephesi ziyaretlerine ilişkin tarihi fotoğraf ve belgeler burada sergilenecek.

Merkezin önemli bölümlerinden Sarıkamış Dioraması'nda ise harekâtın kronolojik süreci gün gün canlandırılacak. Üç boyutlu topoğrafik zemin üzerinde yer alan silikon asker heykelleri, top arabaları, silahlar, mühimmat sandıkları, asker çantaları ve döneme ait çeşitli askeri malzemeler ziyaretçilere sunulacak. Ayrıca dokunmatik ekranlar, medya havuzu, cam vitrinler ve bilgilendirme panolarıyla tarihi olayların daha kapsamlı şekilde aktarılması sağlanacak.

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Merkezin bir diğer önemli bölümü Zeve Panoraması'nda ise 360 derece projeksiyon sistemi ve 8K görüntü teknolojisi kullanılacak. Ermeni çetelerinin saldırılarından kaçan yaklaşık 2 bin 500 Müslümanın sığındığı Zeve köyünde yaşanan katliam, video mapping yöntemiyle hazırlanan hareketli dijital görüntüler aracılığıyla ziyaretçilere aktarılacak.

"Kars'ın kurtuluşundan Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan yol"

Zeve Panoraması'nın ardından ziyaretçiler, Cumhuriyete Giden Yol bölümünde Doğu Anadolu'da 19151916 yıllarında başlayan Rus işgalinden Kars'ın 1920 yılında kurtuluşuna ve 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan tarihi süreci takip edebilecek.

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Müzede ayrıca 1930'lu yıllarda Kars ve Sarıkamış'ta çekilen fotoğraflar, Cumhuriyet kutlamaları, Atatürk'ün vefatının ardından Kars'ta düzenlenen törenler ve bölgedeki askeri tatbikatlara ait arşiv görüntüleri sergilenecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kentin gelişimi ve dönemin sosyal yaşamına ilişkin bilgiler de ayrı bir anlatım alanında ziyaretçilere sunulacak. Sinema Odası'nda Ermeni Mezalimi, Sarıkamış Harekatı ve Mektup adlı belgesel ve kısa filmler gösterilecek. Erzurum 15'inci Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya ayrılan anlatım duvarının ardından ziyaretçiler, müzenin son bölümü olan Milli Parklar Koridoru'na ulaşacak.

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"Amaç, tarih bilincini gelecek kuşaklara taşımak"

Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi ile özellikle çocukların ve gençlerin Sarıkamış Harekatı'nın tarihi önemini kavraması, şehitlerin yaşadığı zorlukları öğrenmesi ve milli tarih bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Merkezdeki panoramik gösterimler, üç boyutlu canlandırmalar, tarihi belgeler ve görsel anlatımlarla ziyaretçilerin geçmişle güçlü bir bağ kurması amaçlanıyor. Sarıkamış şehitlerinin vatan savunması uğruna gösterdiği fedakârlıkların gelecek nesillere aktarılması ve milli birlik duygusunun pekiştirilmesi de projenin temel hedefleri arasında bulunuyor. Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerinde açılması planlanan merkez, hem Sarıkamış Harekatı'nın hafızasını yaşatacak hem de Kars'ın tarih ve kültür turizmine önemli katkı sunacak.