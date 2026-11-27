Kars'ın kış turizmindeki önemli merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları sürerken, kayak pistlerinin karla buluşması için suni karlama sistemleri devreye alındı. Kars İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sistemler ilk karlama mesaisine başladı.

Kars'ın önemli kış turizmi destinasyonlarından Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak sezonu öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kayak merkezinde bulunan suni karlama sistemlerinde son kontroller ve hazırlıklar tamamlanarak sistemler çalıştırıldı.

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Sarıkamış'ta kayak sezonunun zamanında ve verimli bir şekilde başlaması amacıyla devreye alınan suni karlama sistemleri, pistlerin karla buluşması için mesaiye başladı. Özellikle doğal kar yağışının yetersiz kaldığı dönemlerde kayak sezonunun sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan sistemler, pistlerin kar kalınlığını destekleyerek sezon hazırlıklarına katkı sağlayacak.

"Suni karlama sistemleri sezon için devrede"

Kristal kar yapısı, sarıçam ormanları ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Sarıkamış'ta, suni karlama sistemlerinin çalışmaya başlamasıyla yeni sezon heyecanı da arttı.

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Kars İl Özel İdaresi ekipleri, sistemlerin sorunsuz şekilde çalışması ve kayak pistlerinin yeni sezona hazır hale getirilmesi için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Suni karlama sistemleriyle doğal kar yağışının desteklenmesi, kayak sezonunun açılış sürecinde önemli bir avantaj sağlayacak.

"Hedef kaliteli ve güvenli kayak sezonu"

Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılan bilgilendirmede, Sarıkamış'ın beyaz örtüsü, kristal karı ve eşsiz doğasıyla yeni sezona en iyi şekilde hazırlandığı belirtildi. Ayrıca Sarıkamış'ın kış turizmindeki marka değerini daha da yükseltmek, yerli ve yabancı turistlere keyifli, güvenli ve kaliteli bir kayak sezonu sunmak olduğu vurgulandı.

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Suni karlama sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıklarında önemli bir aşamaya geçilirken, gözler önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen kar yağışına çevrildi.