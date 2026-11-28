DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Kars’ta düzenlenen 2. Olağan Kongresi’ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e barış sürecinin ilerletilmesi çağrısı yapan Bakırhan, "Bu fırsatı yakalamışız Allah razı olsun Özalan’dan, Devlet Bahçeli’den sayın Cumhurbaşkanından, ana muhalefet partisi başkanından" dedi.

DEM Parti Kars 2. Olağan Kongresi, Aynalı Köşk’te gerçekleştirildi. Kongreye katılan DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, burada yaptığı konuşmada Türkiye’de devam eden barış süreci, demokrasi, hukuk, ekonomi ve cezaevlerindeki şartlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Barış sürecinin Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu belirten Bakırhan, sürecin siyasi rekabetin konusu haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Bir gün bu ülkeyi de yöneteceğiz"

Türkiye’nin ciddi ekonomik sorunlar ve adaletsizliklerle karşı karşıya olduğunu ifade eden Bakırhan, şöyle konuştu:

"Biz bir Türkiye partisiyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde özellikle bu barış süreciyle birlikte daha büyüyerek, daha güçlenerek, Amed’i nasıl yönetiyorsak, Siirt’i nasıl yönettiysek, 30 yıldır belediyeleri, nasıl kardeşçe barış içerisinde çalmadan, çırpmadan o kentin tek kuruşunu, kendi kuruşumuzdan daha kıymetli bularak yönettiysek emin olun arkadaşlar bir gün bu ülkeyi de yöneteceğiz. Bu ülkede ciddi bir ekonomik sorun var. Ciddi bir adaletsizlik var. Ama bu barış süreci inşallah bu adaletin tekrar yerine gelmesi için, hukukun tekrar işlemesi için bu ekonomideki yolsuzluğun ve yoksulluğun bitirilmesi için bir vesile olacaktır. Bakın Özalan çok önemli bir şey yaptı. Ya dünyanın hiçbir yerinde, çatışma süreçleri yaşayan ülkelerde hiç kimse öyle silahları bırakmıyor. Ne güzel bir fırsat işte gelin bunu değerlendirelim. Bunu bunun üzerinden demokrasiye, hukuka, adalete kavuşalım. Bunun üzerinden açlığımızı, yoksulluğumuzu giderelim. Bunun üzerinden cezaevlerinin boşaltılmasını sağlayalım."

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"Barış süreci 86 milyon insan için fırsat"

Cezaevlerindeki mahkum ve tutuklu sayısına da değinen Bakırhan, "Sadece siyasi mahkumlar değil, yani insanlık için kabul etmediğimiz suçları işleyenleri bir kenara bırakalım, cezaevlerini bir boşaltalım. 300 bin kapasitesi yok, 280 bin kapasitesi yok cezaevinde 400 binin üzerinde insan üst üste yatıyor. Nöbet ile cezaevinde yatılan bir ülke var mı arkadaşlar? Karnını doyuramayan mahkumların, mahkumların olduğu bir ülke olabilir mi? Dolayısıyla bu süreç hepimiz için yeni bir hikaye, yeni bir sayfa açmak için bir fırsattır. Gelin tazelenelim iktidarıyla, muhalefetiyle en başta biz özeleştiri verelim, bugüne kadar yapmış olduğumuz eksikleri, yetmezlikleri, sizi kıran, sizi üzen varsa bunun özeleştirisini bizden başlayalım. Ama bu ülkeye yazık, çatışmaya şiddete, hukuksuzluğa, adaletsizliğe artık bir son vermek gerekiyor. Bu süreç AK Parti’nin yeni bir hikaye yazması için bir vesile olabilir. Bu süreç muhalefet için, Türkiye’yi yönetme iddiasında olan muhalefet için bir fırsat, yeni bir hikaye yazmak için bir fırsat olabilir. Bu süreç DEM Parti’nin geçmişteki mücadele birikimini de yanına alarak Türkiye’yi yönetme iddiasında bir parti olma fırsatı sunulabilir. Daha büyüyerek, daha genişleyerek. Sadece Kürtlerin yönetimde olduğu değil, Kars’taki tüm renklerin yönetimde olduğu bir parti olabilir. Dolayısıyla 86 milyon insanın lehine bir süreç var. Bu sürece hep birlikte sahiplenip başarıya ulaştırmak gerekiyor. Emin olun bu süreç sadece Kürdün değil, 86 milyonun kardeşçe bir arada yaşaması için büyük bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendireceğimize inanıyorum. Buradan iktidar ve muhalefet partilerine çağrım şudur. Bu süreci siyasi bir malzeme haline getirmeden, rekabet aracına dönüştürmeden, Edirne’den Ardahan’a kadar Türkiye’de yaşayan bütün renklerin ve insanların eşitçe, kardeşçe bir arada yaşadıkları bir sürece vesile edelim diyorum" diye konuştu.

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"Erdoğan, Bahçeli Ve Özgür Özel’e çağrı"

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de seslenen Bakırhan, barış sürecinin ilerlemesi için siyasi partilerin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bakırhan, "Bu fırsatı yakalamışız Allah razı olsun Özalan’dan, Devlet Bahçeli’den sayın Cumhurbaşkanından, ana muhalefet partisi başkanından mütevazilik yapmayacağım en çok da DEM Parti’den biz canı gönülden bu sürece inandık, canı gönülden yürütmeye çalışıyoruz. Ya bir taraftan elimizi uzatıyoruz masa kurulmuş. Diğer taraftan arkadaşlarımız içeride ama hala kimi bürokraside bu barış havası daha geçmemiş, hala kayyumlar yerinde duruyor. Ya Allah aşkına Ahmet Türk yaşıyorken, bırakın görevinin başına dönsün. Neyi bekliyorsunuz. Dolayısıyla biran önce mecliste izleme kurulu oluşturmalıdır. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’de oraya üye vermelidir. Çünkü Yeni Parti’nin aynı zamanda bize bir vefa borcu da var. Biz 5 seçimdir Yeni Parti’nin adaylarına oy verdik. Bu barıştır, bu sandık değil. Bunu rekabet aracına dönüştürmemek lazım. Barış her şeyin üzerindedir. Bütün partilerin izleme kuruluna üye vermesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Onun meclis başkanı da bu izleme kurulunu biran önce açıklamalıdır. En önemlisi de çerçeve yasa uygulanmalıdır. Özgür başkana da buradan sesleniyorum. Kars’ta onlarında güçlü bir tabanı var. Gelin demokrasinin önündeki engeller için birlikte mücadele edelim. Hiç kimse demokrasiyi durduğumuz yerde bize bahşetmeyecek. Zaten demokrasi olmadığı için bu sorunlar yaşanıyor. Onun bir taraftan bu barış sürecine el atmak, omuzlamak, bu süreci ilerletmek, diğer taraftan da varsa muhalefet edilecek başlıklar birlikte gelin muhalefet edelim" şeklinde konuştu.

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Bakırhan, barış sürecinin yalnızca siyasi partilerin değil, Türkiye’de yaşayan 86 milyon insanın ortak meselesi olduğunu belirterek, iktidar ve muhalefete süreci siyasi rekabetin dışında tutarak birlikte sahiplenme çağrısında bulundu.