Sarıkamış'ta seyir halindeki aracın çarptığı ayı telef oldu. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Sarıkamış ilçesine bağlı UzungaziKazantaş yolu üzerinde, Karakurt'un üst kesimlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güzergâhta seyir halinde olan bir araç, aniden yola çıkan ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayı telef olurken, araçta da hasar oluştu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olayla ilgili bilgi edinilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kullanılamaz hale gelen araç, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kara yolundan kaldırıldı.

Öte yandan yetkililer, özellikle ormanlık alanların ve yaban hayvanlarının yaşam alanlarının bulunduğu güzergâhlarda sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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Yaban hayvanlarının özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde kara yollarına çıkabileceğine dikkat çeken yetkililer, sürücülerin hızlarını düşürmeleri, yol güzergâhını dikkatle takip etmeleri ve karşılarına çıkabilecek yaban hayvanlarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

Sarıkamış'ta yaşanan kaza, yaban hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.