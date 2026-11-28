Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Araç camlarının buzla kaplandığı kentte, ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Kızıl tilkiler ve yaban kuşları ise karlı zeminde yiyecek aradı.

Sarıkamış ilçesinde de araç camları buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. İlçedeki Acısu Deresi de kısmen dondu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Kars'ta, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

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