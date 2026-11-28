Kars ve Ardahan'da dereler ve akarsuların yüzeyi buz tuttu
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Kars ve Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Kars ve Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Kars'ta, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.
Sarıkamış ilçesinde de araç camları buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. İlçedeki Acısu Deresi de kısmen dondu.
Kızıl tilkiler ve yaban kuşları ise karlı zeminde yiyecek aradı.
- Ardahan
Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü.
Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Araç camlarının buzla kaplandığı kentte, ağaçlar kırağı ile kaplandı.
Soğuk havanın etkisiyle akarsuların yüzeyinde yer yer buz tabakası oluştu.
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