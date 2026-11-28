KARS İl Özel İdaresi ekipleri, kış sezonunda 382 köyün yolunu ulaşıma açık tutmak için hazırlıklarını tamamladı. Bakım ve onarımdan geçirilen 49 iş makinesi, 2 bin 281 kilometrelik yol ağında karla mücadele için hazır hale getirildi.

Kars'ta İl Özel İdaresi, 2026-2027 sezonunda karla mücadele için hazırlıklarını hızlandırdı. Yoğun kar yağışının yaşandığı geçen yıl 2 bin 281 kilometrelik yol ağını defalarca ulaşıma açan İl Özel İdaresi, yeni sezon öncesi karla mücadelede kullanılacak iş makineleri bakım ve onarımdan geçirdi. 382 köyün yolunu açık tutmak için 49 iş makinesi hazır hale getirildi. Kars merkez ile 7 ilçedeki 8 şantiyede görev yapacak ekipler, ilkbahara kadar karla mücadeleyi sürdürecek.

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49 İŞ MAKİNESİ VE 97 PERSONELLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Kış sezonu için hazırlıkları tamamladıklarını belirten Kars İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Eyidoğan, “Geçtiğimiz kış sezonunda ilimiz genelinde 47 bin 240 kilometrelik karla mücadele çalışması gerçekleştirdik. Yani kapanan yolları defalarca yeniden ulaşıma açtık. Bu kış sezonunda da merkez ve 7 ilçemizde bulunan toplam 8 şantiyemizde, 49 iş makinemiz ve 97 personelimizle sorumluluk alanımızdaki 2 bin 281 kilometrelik yol ağında mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.