Kars'ta kaz avlayan kurt görüntülendi
Kars'ın Akyaka ilçesinde yerleşim yerine inen kurt kaz avladı.
Giriş: 28.11.2026 - 18:25 Güncelleme:
Kars'ın Akyaka ilçesinde yerleşim yerine inen kurt kaz avladı.
Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle yaban hayvanları da yerleşim yerlerine inerek yiyecek aramaya başladı.
İlçenin İncedere köyüne inen bir kurt, köydeki bir kazı avladı.
Kazı alıp köyden uzaklaşan kurdun avlanması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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