Kars'ta soba bacasından çıkan yangında, odun, kömür, arpa ve tezek bulunan kömürlük alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangının bitişikteki eve sıçraması önlendi. Yangında kümes hayvanları telef oldu.

Kars merkeze bağlı Dikme köyünde bir kömürlükte çıkan yangın, köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan yangında, bitişikte bulunan ev yanmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Selahattin Elyıldırım'a ait kömürlükte soba bacasından kaynaklandığı değerlendirilen bir nedenle yangın çıktı. Kömürlükten yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Odun, kömür, arpa ve tezek gibi yanıcı malzemelerin bulunduğu kömürlükte alevlerin hızla yayılması ekiplerin çalışmalarını güçleştirdi.

Kömürlük, ahır ve evin birbirine bitişik olduğu bölgede yangının konuta sıçrama riski büyük tehlike oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları ve zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Böylece evin alevlere teslim olmasının önüne geçildi.

Yangında, kömürlükte bulunan malzemeler zarar görürken kümes hayvanlarının da telef olduğu öğrenildi. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.