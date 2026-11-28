Ayrıca İstiklal Mahallesi TOKİ konutları bölgesine gelen başka bir bozayı, etrafını saran köpekler tarafından uzaklaştırıldı.

Ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gelen bozayı ve iki yavrusu mahallede gezindikten sonra çöp konteynerlerin içine girerek yiyecek aradı.

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